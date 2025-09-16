Alanya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, aynı istikamette seyir halinde bulunan toplu taşıma midibüsü ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Alanya'nın Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.T.S'nin (21) kullandığı 07 BTD 509 plakalı motosiklet sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, aynı yönde ilerleyen ve sürücü ismi henüz öğrenilemeyen 07 N 7928 plakalı toplu taşıma midibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA