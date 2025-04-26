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Alanya'da Mobilya Atölyesinde Yangın

Alanya'da Mobilya Atölyesinde Yangın
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, atölyedeki elektrik kablolarında meydana geldi ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Alanya'nın Kestel Mahallesi Dimçayı Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, atölyedeki elektrik kablolarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi komşu dükkanda çalışan işçiler bahçe hortumu ile yaptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, atölyede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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