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Alanya'da Minibüs ile Kepçe Çarpıştı: 2 Yaralı

Alanya'da Minibüs ile Kepçe Çarpıştı: 2 Yaralı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir minibüs, tünelde seyir halindeyken kepçeye çarptı. Kazada sürücü ve bir yolcu sıkışarak yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ikinci tünelde seyir halinde bulunan minibüs, direksiyon hakimiyeti kaybederek aynı güzergahtaki kepçeyle çarpıştı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Alanya'nın Elikesik Mahallesi ikinci tünelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Ö.'nün himayesindeki Hyundai marka minibüs tünelde seyir halinde iken aynı istikametteki sürücüsü henüz öğrenilemeyen kepçeyle çarpıştı. Kazadan sonra Hyundai marka minibüste sürücü Süleyman Ö. ve yanındaki yolcu konumundaki 1 kişi araçta sıkışarak mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta mahsur kalan vatandaşları keski aletiyle bulunduğun yerden kurtardı. Araç sürücüsü ve yanındaki kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü Süleyman Ö'nün ayak kısmında kırık olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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