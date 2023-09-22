Alanya'da metruk binada 15 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan bir metruk binada yapılan operasyonda Afganistan ve Suriye uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlere yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri gerekçesiyle toplam 216 bin 150 lira ceza uygulandı.