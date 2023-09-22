Alanya'da metruk binada 15 düzensiz göçmen yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan bir metruk binada yapılan operasyonda Afganistan ve Suriye uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlere yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri gerekçesiyle toplam 216 bin 150 lira ceza uygulandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde metruk binada 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Demirtaş Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, metruk binada düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, binada Afganistan ve Suriye uyruklu 15 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenlere ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri gerekçesiyle toplam 216 bin 150 lira ceza uygulandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Antalya Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa