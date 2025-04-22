Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor

Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor, cep yakacak
Vatikan'da Papa Franciscus'un odaları mühürlendi

Papa'nın odaları mühürlendi
Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak

Altın tüm zamanların rekorını kırdı

Alanya'da Marketten Alkol Çalan Şahıslar Yakalandı

Alanya'da Marketten Alkol Çalan Şahıslar Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde marketten alkol çalan iki şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek yakalandı. Olay, markette bir görevlinin oyalandığı esnada diğerinin alkol şişelerini çalmasıyla gerçekleşti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde marketten alkol çalan şüpheli şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay. 16 Nisan günü saat 14.00 sıralarında Alanya'nın Kızlarpınarı Mahallesi Belen Sokak'ta bulunan markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, markete gelen iki kişiden biri, market görevlisini oyalarken diğer şüpheli arka raflarda bulunan alkol şişelerini yanında getirdiği poşete koyarak çaldı. Hırsızlık olayının ardından şüpheliler hızla marketten uzaklaşarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, marketin güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık olayını aktaran market sahibi Fatih Y. "16 Nisan'da markete 2 tane şahıs geliyor. Şahıslardan biri kasada bulunan eşimi oyalarken diğeri 2 adet alkol şişesini çantasına koyarak dışarı çıkarak gidiyorlar. Biz görüntüleri emniyet ekiplerine verdik, çok kısa sürede şahısları yakaladılar. Zararımın giderilmesini sağladılar. Adli işlemler devam ediyor" dedi. - ANTALYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.