Alanya'da Marka Avukatlarına Saldırı Girişimi: 6 Gözaltı

Alanya'da Marka Avukatlarına Saldırı Girişimi: 6 Gözaltı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, taklit ürün denetimi için gelen marka avukatlarına esnaf grubu tarafından saldırı girişiminde bulunuldu. Jandarma müdahalesiyle olay kontrol altına alındı ve 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bazı markaların avukatlarına saldırı girişiminde bulunan 6 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, dün sabah Okurcalar Mahallesi'ndeki Alara Grand Bazaar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çeşitli giyim markalarının taklit ürünlerini denetlemek amacıyla bölgeye gelen marka temsilcisi avukatlar, jandarma eşliğinde iş yerlerinde inceleme yapmak istedi. Denetim sırasında bir esnaf grubu, avukatlara tepki göstererek saldırı girişiminde bulundu. Gerginlik üzerine jandarma ekipleri olaya müdahale etti. Yaşanan arbede büyümeden önlenirken, 6 kişi Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

Antalya Valiliği'nden olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bahse konu olayda denetimler esnasında bazı esnaf tarafından marka avukatlarına yönelik saldırı girişiminde bulunulmuş, ancak jandarma ekiplerinin müdahalesi ile bu teşebbüs engellenmiştir. Olayı gerçekleştiren 6 şüpheli Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda jandarma ekiplerince gözaltına alınarak, haklarında adli tahkikata başlanmıştır. Jandarma personelimize iddia edildiği gibi herhangi bir fiziki müdahale meydana gelmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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