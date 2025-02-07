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Alanya'da Kumar Operasyonunda 92 Bin TL Ceza

Alanya'da Kumar Operasyonunda 92 Bin TL Ceza
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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen kumar operasyonlarında, 10 kişiye toplamda 92 bin 470 TL para cezası kesildi. İlçe genelinde yapılan denetimlerde 2 işyerine de adli işlem yapıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kumar oynayanlara karşı düzenlenen operasyonlarda 92 bin 470 TL para cezası uygulandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde kumar, tombala ve oyun makinası uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 2 işyerinde kumar oynatmak ve yer temini sağlamaktan dolayı işyeri sahiplerine adli işlem yapıldı. 10 kişiye ise kumar oynamaktan dolayı 92 bin 470 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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