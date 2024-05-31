Alanya'da kullanılmayan evde yangın çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 katlı bir evin kullanılmayan bölümünde karton kağıtlarının yanmasından dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Payallar Mahallesi Gökçeler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın kullanılmayan en alt bölümündeki karton kağıtlar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Apartmanda oturan vatandaşların alevleri fark etmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada oturan vatandaşlar kendilerini dışarı atarken, İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda yangın söndürüldü. Yangından etkilenen kimsenin olmadığı öğrenildi. - ANTALYA