Alanya'da Kontrolden Çıkan Kamyonet Takla Attı: 1 Yaralı

Alanya'da Kontrolden Çıkan Kamyonet Takla Attı: 1 Yaralı
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Alanya'da meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan kamyonet önce bir otomobile çarptı, ardından takla atarak yol kenarındaki bir palmiye ağacına çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

Alanya'da kontrolden çıkan kamyonet önce otomobile çarptı, ardından takla attı: 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan kamyonet önce bir otomobile çarptı, ardından palmiye ağacına çarparak takla attı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Alanya'nın Saray Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet F. idaresindeki 07 AUK 887 plakalı Skoda marka kamyonet, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Alman uyruklu Dos S. M. yönetimindeki EI SM 181 plakalı Seat marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, yol kenarındaki palmiye ağacına çarparak takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonetin sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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