Alanya'da kırmızı ışık ihlali yapan araçlara dron ile denetim

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kırmızı ışık ihlali yapan araçlara yönelik dron ile denetim yapıldı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 7 Şubat Çarşamba günü çevre yolu üzerinde dron ile trafik denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde kırmızı ışık ihlali yapan 23 sürücüye toplam 34 bin 638 lira cezai işlem uygulandı. Denetimlerin devam edeceği belirtildi. - ANTALYA