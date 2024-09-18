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Alanya'da KGYS ile 102 Araca 121 Bin TL Ceza Kesildi

Alanya'da KGYS ile 102 Araca 121 Bin TL Ceza Kesildi
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Alanya'da gerçekleştirilen KGYS denetimlerinde çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 102 araca toplam 121 bin TL ceza kesildi. Kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmama ve hız aşımı gibi suçlar dikkate alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 102 araca toplam 121 bin TL ceza kesildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçedeki trafik güvenliğini sağlamak amacıyla KGYS kameraları üzerinden kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, kırmızı ışıkta geçme, emniyet kemeri takmama, hız sınırını aşma gibi çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 102 araca toplamda 121 bin 332 TL tutarında ceza kesildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Politika 3-sayfa antalya trafik Alanya Hukuk Ceza

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