Alanya'da Kazakistan uyruklu kadın turist otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde Kazakistan uyruklu 48 yaşındaki kadın turist kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Olay, saat 06.30 sıralarında Kargıcak Mahallesi'ndeki meydana gelen olayda bir otelde konaklayan Kazakistan uyruklu Tatyana Maichuk (48), personel tarafından odasında hareketsiz halde bulundu. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı inceleme kazak kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Maichuk'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA