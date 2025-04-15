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Alanya'da Kaza: Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı

Alanya'da Kaza: Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili önce aydınlatma direğine, ardından bariyerlere çarparak kaza yaptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde önce refüjdeki aydınlatma direğine sonra da yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Cikcilli Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K. (25) idaresindeki 07 NKC 23 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki aydınlatma direğine, ardından da yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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