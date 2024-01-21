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Alanya'da kaybolan genç otogarda bulundu

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Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 gündür kayıp olan genç, ilçe otogarında bulundu. Jandarma ekipleri tarafından ailesine teslim edilen gençin sağlık durumu iyi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 gündür kayıp olan genç, ilçe otogarında bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Demirtaş Mahallesi'nde ikamet eden ve geçen hafta perşembe günü evinden Antalya'ya gitmek üzere ayrılan Fatih G.'den (25) bir daha haber alınamadı. Ailesinin jandarmaya kayıp ihbarında bulunması üzerine Fatih G. için bölgede arama çalışması başlatıldı. Fatih G., bir vatandaşın ihbarı üzerine dün akşam Alanya Otogarı'nda bulundu. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekiplerinin kontrolü sonrasında genç ailesine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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