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Alanya'da Kanadalı Şahıs Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Kanadalı şahıs, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Seki Mahallesi'nde D-400 kara yolunda meydana geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Kanadalı şahıs, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Seki Mahallesi'nde D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A.'nın idaresindeki 07 FRU 70 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen Kanada uyruklu 58 yaşındaki Bornia Daiboun Sahel'e çarptı. Olay yerine ihbar üzerinde jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Sahel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma tarafından gözaltına alınan sürücü A.A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Antalya Alanya Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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