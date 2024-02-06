Alanya'da Kamyonlar Çarpıştı: 2 Sürücü Yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Alanya D-400 karayolu Seki Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 JE 277 plakalı M.M. yönetimindeki kamyonet ile M.Ş. idaresindeki 07 NLM 40 plakalı kamyon çarpıştı. Kazanın ardından ihbar üzerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza bölgesinde trafiği bir süreliğine kapatarak güvenlik tedbirleri aldı. Kaza sonucunda yaralanan iki sürücü olay yerindeki tedavilerinin ardından hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA