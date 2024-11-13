Üye Girişi
Haberler

Alanya'da Kamyon Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Alanya'da Kamyon Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde, virajı alamayan bir kamyon duvara çarptı. Kazada sürücü Cemal Uğur ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkarak duvara çarpan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah 05.00 sıralarında Alanya'nın Oba Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Alanya'dan Tosmur yönüne giden Cemal Uğur yönetimindeki 07 AHC 284 plakalı portakal yüklü kamyon, virajı alamayarak yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri kamyon içerisinde sıkışan Cemal Uğurlu'yu çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Cemal Uğurlu'nun yaşamını kaybettiği belirlendi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Antalya'da bir evde 3 kardeş ölü bulundu

Apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu

 Bahçeli'yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu

Bahçeli'yi kızdıran soru Erdoğan'a da soruldu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali
MHP'nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz?

MHP'nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Çok Aşk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çok Aşk filmi ne zaman, nerede çekildi? MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir, ne zaman yapılacak? 2025 KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı kaldırıldı mı, değişti mi? ABD EKİM AYI ENFLASYON VERİLERİ! ABD Ekim ayı enflasyon beklentisi ne yönde oldu? ABD ENFLASYON verileri açıklandı! 2024 ABD ekim ayı TÜFE kararı ne oldu? Antalya'da ne oldu? Antalya'da 3 kardeş nerede ölü bulundu, olay nedir? ERZURUM'DA DEPREM! Erzurum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Kasım Erzurum'da nerede deprem oldu? Süper Dolunay ne zaman, saat kaçta? Süper Dolunay'ın burçlara etkileri neler? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? A101 14 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 14 Kasım A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? 2024 Spotify en çok dinlenen yıllık özet! Spotify Wrapped ne zaman yayınlanacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.