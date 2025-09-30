Haberler

Alanya'da Kalp Krizi Nedeniyle Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Alanya'da Kalp Krizi Nedeniyle Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Olay, dün sabah saatlerinde Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki Eyüp Özcan, evinin önünde yere yığıldı. Özcan'ı hareketsiz şekilde gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eyüp Özcan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. İlk belirlemelere göre Özcan'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
