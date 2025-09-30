Alanya'da Kalp Krizi Nedeniyle Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde evinin önünde hareketsiz yatan bir kişinin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, dün sabah saatlerinde Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki Eyüp Özcan, evinin önünde yere yığıldı. Özcan'ı hareketsiz şekilde gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eyüp Özcan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. İlk belirlemelere göre Özcan'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi. - ANTALYA