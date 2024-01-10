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Alanya'da Kaldırımlara Engeller Koyan E-scooterlara İdari Para Cezası

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Antalya'nın Alanya ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimler sonucunda kaldırımlarda geçişe engel olan e-scooterlara 84 bin 180 TL idari para cezası kesti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimler sonucunda kaldırımlarda geçişe engel olan e-scooterlara 84 bin 180 TL idari para cezası kesti.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 Ocak Salı günü ilçede e-scooter denetimleri yapıldı. Yapılan denetimlerde kaldırım üzerinde geçişe engel şekilde bırakılan 122 e-scooter kontrol edildi. Denetimler sonucunda e-scooterlara 84 bin 180 TL idari para cezası uygulanarak trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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