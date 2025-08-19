Alanya'da Kaçak Sigara Operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, bir markette düzenledikleri operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve tütün ürünü ele geçirdi. 18 adet elektronik sigara, 250 paket kaçak sigara ve 40 adet elektronik sigara ısıtıcısı ile ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla D.M. market isimli işletmeye operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramalarda 18 adet elektronik sigara, 250 paket kaçak sigara ve 40 adet elektronik sigara ısıtıcısı ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, market hakkında adli soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
