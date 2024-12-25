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Alanya'da Kaçak Alkole Operasyon: 617 İçki ve 2 Gözaltı

Alanya'da Kaçak Alkole Operasyon: 617 İçki ve 2 Gözaltı
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Alanya'da jandarma, yılbaşı tedbirleri kapsamında kaçak ve sahte alkollü içkilerin önüne geçmek için düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olan çok sayıda alkollü içecek ve sigara ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Alanya'da yaklaşan yılbaşı tedbirleri kapsamında kaçak-sahte alkollü içkilerin önüne geçmek için Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde kaçak ve sahte bandrollü alkol satıldığı ihbarı üzerine Alanya Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirtilen şahısların ikametleri, iş yerleri ve araçları üzerinde adli makamlardan izin alınarak aramalar gerçekleştirdi. Yapılan aramalar sonucunda şahısların ev, iş yeri, araç ve motosikletinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olan 617 alkollü içecek, 95 paket sigara, 20 adet elektronik sigara, 86 adet sigara kiti, 33 adet takviye içerikli çikolata, 131 adet puro ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda iş yerlerine yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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