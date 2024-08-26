Alanya'da Jandarma Safari Araçlarına Denetim

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma safari düzenleyen araçlara yönelik denetim yaptı. Kurallara uymadığı belirlenen sürücülere toplamda 23 bin 238 lira ceza uygulandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, safari düzenlenen araçları yönelik denetim düzenledi. Oba, Alacami, Değirmendere, Dim Çayı ve Sapadere Mahallerinde yapılan denetimlerde 54 safari aracı kontrol edilirken, kural ihlali yapan 16 sürücüye toplam 23 bin 238 lira cezai işlem uygulandı. - ANTALYA