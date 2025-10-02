Alanya'da Jandarma Operasyonuyla İki Aranan Şahıs Yakalandı

Haberler

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 2 şahsı operasyonlarla yakaladı. B.P., hırsızlık suçundan, Y.S. ise uyuşturucu ticareti suçundan hüküm giymişti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 2 şahıs yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan araştırmalar sonucu B.P. (30) isimli şahsın, hırsızlık suçundan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüpheli, Kestel Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonla jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Aynı kapsamda yapılan diğer bir operasyonda ise, Y.S. isimli şahsın "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Şüpheli, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından 2 şahıs da cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
