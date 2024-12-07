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Alanya'da Jandarma Operasyonu: Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Alanya'da Jandarma Operasyonu: Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 11 adreste 14 tabanca, 14 av tüfeği, 1 uzun namlulu tüfek ve uyuşturucu aparatları ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 11 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleşen operasyonda çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Alanya ilçesinde Jandarma Dedektifleri (JASAT), KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonun düzenlendiği adreslerde yapılan aramalarda, 14 tabanca, 14 av tüfeği, 1 uzun namlulu tüfek, 335 tabanca fişeği, 86 ve tüfeği fişeği, 18 tabanca şarjörü ve 36 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlemlere başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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