Alanya'da jandarma ekipleri 14 aracı trafikten men etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin genel trafik uygulaması sonucunda 14 araç trafikten men edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 11-12 Şubat tarihlerinde genel trafik uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda bin 81 araç kontrol edildi. 178 araç ve sürücüsüne 446 bin 746 TL cezai işlem uygulanırken, 14 araç trafikten men edildi. 1 araç ise yakalandı. - ANTALYA