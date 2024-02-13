Alanya'da jandarma ekipleri 14 aracı trafikten men etti
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 14 araç trafikten men edildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin genel trafik uygulaması sonucunda 14 araç trafikten men edildi.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 11-12 Şubat tarihlerinde genel trafik uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda bin 81 araç kontrol edildi. 178 araç ve sürücüsüne 446 bin 746 TL cezai işlem uygulanırken, 14 araç trafikten men edildi. 1 araç ise yakalandı. - ANTALYA