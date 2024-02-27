Alanya'da jandarma denetiminde 227 araca 624 bin 72 lira ceza kesildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma denetiminde 227 araç ve sürücüsüne 624 bin 72 lira para cezası kesilirken, 25 araç trafikten men edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 25-26 Şubat tarihlerinde genel trafik uygulamaları yapıldı. Yapılan uygulamalarda 2 bin 576 araç kontrol edildi. 227 araç ve sürücüsüne 624 bin 72 lira cezai işlem uygulanırken, 25 araç trafikten men edildi, 2 araç ise yakalandı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi. - ANTALYA