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Alanya'da jandarma denetiminde 227 araca 624 bin 72 lira ceza kesildi

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Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan trafik denetimlerinde 227 araç ve sürücüsüne toplamda 624 bin 72 lira para cezası kesildi. Ayrıca 25 araç trafikten men edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma denetiminde 227 araç ve sürücüsüne 624 bin 72 lira para cezası kesilirken, 25 araç trafikten men edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 25-26 Şubat tarihlerinde genel trafik uygulamaları yapıldı. Yapılan uygulamalarda 2 bin 576 araç kontrol edildi. 227 araç ve sürücüsüne 624 bin 72 lira cezai işlem uygulanırken, 25 araç trafikten men edildi, 2 araç ise yakalandı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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