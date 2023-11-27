Alanya'da İsrail Protestosu: 5 İş Yerinin Tabelaları Boyandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde faaliyet gösteren uluslararası firmalara ait 5 iş yerinin tabelaları kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısı sonucu kırmızı renkle boyandı.

Alanya'da faaliyet gösteren uluslararası bir kahve markasının 3 şubesi ile 2 farklı hamburger markasına ait birer şubesi dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. İsrail'i protesto etmek amacıyla gerçekleştirildiği değerlendirilen olayda, 5 farklı iş yerinin tabelaları, kırmızı renge boyandı. Sabah işe gelen çalışanlar boyayı sildi. Olayla ilgili güvenlik güçlerine herhangi bir başvuruda bulunulmadığı öğrenildi. (DHA)