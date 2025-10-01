Haberler

Alanya'da İş Yeri ve Araç Kundaklandı, Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir iş yeri ve park halindeki yolcu taşıma servisi kundaklandı. Olayla ilgili bir kadın şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Olay, bugün sabah saat 05.00 sıralarında Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi Tevfik Çatar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan mobilya dükkanı ve aynı cadde üzerinde park halinde bulunan 07 H 5326 plakalı kullanılmayan yolcu taşıma servisini bir kişi yaktıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, iş yeri ve araçta maddi hasar meydana geldi.

Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerde yangının kundaklama sonucu çıktığı tespit edildi. Ekipler, yürütülen çalışmalar neticesinde kundaklama eylemini gerçekleştiren şüphelinin İ.D (39) isimli kadın olduğunu belirledi. Şüpheli, kısa süre içerisinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından şüpheli İ.D işlemlerinin ardından jandarma ekipleri tarafından bugün öğle saatlerinde Alanya Adliyesi'ne çıkarıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
