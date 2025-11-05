Alanya'da İnşaatta İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde yapımı devam eden otel inşaatında beton dökme işlemi yaptığı sırada yan yatan beton mikserinin kolunun çarpması sonucu inşaat demirlerine düşerek ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.30 sıralarında Alanya'nın Payallar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin inşaat alanında çalışan Ahmet Besili (45), beton dökme işlemi yaptığı esnada beton mikseri yan yattı. Beton mikserinin kolunun çarpması sonucu Besili inşaat demirlerinin üzerine düşerek ağır yaralanırken, olayı gören diğer çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından işçi hastaneye kaldırıldı. Ahmet Besili yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA