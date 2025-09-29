Haberler

Alanya'da İnşaat Halindeki Apartmanda Yangın Çıktı

Alanya'da İnşaat Halindeki Apartmanda Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesindeki inşaat halindeki apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde kontrol altına alındı. Yangının nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaat halindeki apartmanın çatı katında çalışma esnasında çıkan yangın korkuttu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, 10: 30 sıralarında Alanya'nın Oba Mahallesi Hayri Doğan Caddesi üzerinde bulunan henüz inşaatı tamamlanmayan 4 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çatı katında ustalar çalıştığı esnada henüz belirlenemeyen nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Esad'ın devrilmesi sonrası ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu

Yerlikaya duyurdu! İşte Esad sonrası ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev tavuk markasına rekor ceza

KAP açıklaması geldi! Türkiye'nin dev tavuk markasına rekor ceza
Bir dönem 130 kilo olan Akın Akınözü'nden şaşırtan zayıflama itiraf

130 kiloya kadar çıkan ünlü isimden şaşırtan zayıflama itirafı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.