Alanya'da İnşaat Halindeki Apartmanda Yangın Çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaat halindeki apartmanın çatı katında çalışma esnasında çıkan yangın korkuttu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, 10: 30 sıralarında Alanya'nın Oba Mahallesi Hayri Doğan Caddesi üzerinde bulunan henüz inşaatı tamamlanmayan 4 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çatı katında ustalar çalıştığı esnada henüz belirlenemeyen nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA