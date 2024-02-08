Alanya'da inşaat alanında vinç parçası işçinin üzerine düştü

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaat alanındaki vinçten kopan parça işçinin üzerine düştü. İşçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Sugözü Mahallesi Stad Caddesi üzerindeki bir bina inşaatı alanında meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta çalışan A.A. isimli işçi, inşaat alanındaki bir vincin kopan parçasının altında kaldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine vaka bölgesine polis ekibi sevk edildi. Yaralanan A.A. ise sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçinin hastanede yoğun bakımda olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayın yaşandığı inşaat alanında şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA