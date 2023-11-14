Alanya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Alanya'nın Alanya ilçesinde hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde devriye görevi esnasında şüphe üzerine bir kişiyi durdu. Kimlik sorgusunda şüpheli kişinin hakkında çeşitli suçlardan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. (34) olduğu belirlendi.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa