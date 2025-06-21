Alanya'da Geniş Kapsamlı Huzur Uygulaması

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Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla 151 personel ile geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Gece saatlerinde yapılan uygulamada umuma açık mekanlar denetlendi, trafik kontrolleri yapıldı ve birçok eksiklik belirlendi.

Alanya'da huzur uygulaması

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri tarafından geniş kapsamlı huzur uygulaması gerçekleştirildi. Gece saatlerinde gerçekleştirilen uygulamada 151 personel görev aldı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü şehrin huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Turizm bölgesinde yaşanan ve sosyal medyaya düşen görüntülerin yaygınlaşmasının ardından Emniyet Müdürlüğü tarafından denetimler aralıksız devam ediyor. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gece yapılan denetimlere; 32 ekip, 20 çevik kuvvet personeli, 12 ÇMB timi ve 22 zabıta personeli olmak üzere toplam 151 personel katıldı. Uygulamalar kapsamında 34 umuma açık mekan denetlenirken, 796 şahsın Genel Bilgi Taraması sorgusu yapıldı. Trafik kontrollerinde ise 105 araç denetlenirken, 45 araca toplamda 205 bin 175 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 4 araç trafikten men edildi.

Ayrıca denetimlerde, 8 bakaya şahsa tebliğ, 34 kişinin SGK ve kimlik bildirimlerinin bulunmaması, 8 mekanın canlı müzik ruhsatının olmaması, 8 mekanın mesul müdür belgesi eksikliği, 2 mekanın nargile sunum belgesinin olmaması, 2 mekanda kapalı alanda sigara içilmesi nedeniyle tutanak tutulması, 3 mekanın TAPDK belgesinin bulunmaması, 1 mekanın iş yeri açma ve çalışma ruhsatının olmaması gibi eksiklikler yer aldı.

Yetkililer, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP KARCI - 3.Sayfa
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