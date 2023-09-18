Alanya'da genç adamın öldürülmesi olayında 1 tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde 23 yaşındaki bir genç, ağaçlık alanda öldürüldü. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tüyler ürperten cinayete 1 tutuklama, 2 adli kontrol

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 23 yaşındaki gencin öldürülmesi olayıyla gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz perşembe gecesi 22.30 sıralarında Bektaş Mahallesi Ali Bodalar mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaylaya gitmekte olan vatandaşlar yoldan 15 metre aşağıdaki ağaçlık alanda bir araçtan dumanlar yükseldiğini fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, araçta yaptıkları incelemede Mustafa Turaç, olduğu öğrenilen 23 yaşındaki gencin cesedini buldu. Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın üzerinden 24 saat geçmeden cinayet şüphelisi 1'i kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.