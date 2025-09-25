Haberler

Alanya'da Firari Hükümlü Yakalandı

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde, toplam 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü A.S. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında uyuşturucu ticareti ve kaçma suçlarından aranıyordu.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından aranması bulunan A.S. isimli şahsı takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu firari hükümlü, Konaklı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan A.S., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemece tutuklanan hükümlü, Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
