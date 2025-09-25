Alanya'da Firari Hükümlü Yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, toplam 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından aranması bulunan A.S. isimli şahsı takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu firari hükümlü, Konaklı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan A.S., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemece tutuklanan hükümlü, Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ANTALYA