Alanya'da firari hükümlü yakalandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hakkında 'uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık' suçundan 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda hakkında "uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık" suçundan 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. gözaltına alındı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.