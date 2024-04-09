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Alanya'da evinde rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti

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Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde rahatsızlanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Eren (52) isimli vatandaş, evinde fenalaştı. Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye 112 sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan adam doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Mustafa Eren'in cenazesinin Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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