Alanya'da Esnaf Kavgası: Olay Polis Müdahalesi ile Son Buldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, bulunan iki komşu esnaf arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların bakışları arasında büyüyen kavgaya her iki tarafın arkadaşları da dahil olunca olay kontrolden çıktı.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Oba Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen nedenle iki esnaf arasında başlayan tartışma, tarafların birbirine sözlü olarak yüklenmesiyle alevlendi. İki iş yeri çalışanlarının ve arkadaşlarının da olaya karışmasıyla sokak ortasında arbede yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar güçlükle ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kavganın nedenine ilişkin detaylı inceleme sürüyor. - ANTALYA