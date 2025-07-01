Alanya'da Eski Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Alanya'da Eski Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde Huriye K. adlı kadın, eski eşi Murat K. tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan kadının durumu ciddiyetini korurken, eski eşi tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kadın, birlikte yaşadığı eski eşi tarafından çıkan tartışma sonucu bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Eski eş ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, gece saat 05.00 sıralarında Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Huriye K.(44) ile birlikte yaşadığı eski eşi Murat K.(41) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat K. eski eşini boyun ve baş kısmından bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Huriye K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alınan Huriye K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Murat K. Alanya Adliyesindeki işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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