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Alanya'da el freni boşalan araç uçuruma yuvarlandı: Anne ve kızı hayatını kaybetti

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Antalya'nın Alanya ilçesinde el freni boşalan safari aracının uçuruma yuvarlanması sonucu anne ve 1 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. Aracı durdurmaya çalışan babanın mücadelesi ve aracın uçurumu yuvarlanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde el freni boşalan safari aracının uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada anne ve 1 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. Aracı durdurmaya çalışan babanın mücadelesi ve aracın uçurumu yuvarlanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 18.30 sıralarında Sugözü Mahallesi Kütürüp Caddesi üzerinde meydana geldi. Emre Alıcı, eşi Esma Alıcı (31) ve 1 yaşındaki kızları Fatma Ela Alıcı ile birlikte gezinti yapmak için evinde çıkarak 07 AYK 891 plakalı safari araçlarına bindi. İddiaya göre, aracın çalışmaması üzerine Emre Alıcı kontrol amaçlı araçtan indiği sırada el freni boşalan cip bir anda hareket etmeye başladı. Emre Alıcı'nın hareket halindeki cipi durdurma çabaları sonuç vermezken cip önce duvara çarptı, oradan da hızla yokuş aşağı geri giderek uçurumdan yuvarlandı.

Uçurumdan hemen önce çarpmanın etkisiyle Emre Alıcı durdurmaya çalıştığı araçtan düşerken, metrelerce yükseklikten inşaat malzemelerinin olduğu yere düşen araçta bulunan Esma Alıcı ve kızları Fatma Ela Alıcı ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipleri yaptıkları kontrollerde, araç içerisinde sıkışan Esma Alıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı çocuk ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada yolda yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Anne ve kızın cansız bedenleri savcılık incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aracın bir anda hareket etmeye başlaması, Emre Alıcı'nın aracı durdurmaya çalışması, araçtan düşmesi ve aracın uçurumun kenarında gözden kaybolduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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