Üye Girişi
Haberler

Alanya'da Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Polis Takibi Sonucu Yakalandı

Güncelleme:

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, polis tarafından yakalandı. Polis, motosikletiyle önünü kesip durdurduğu sürücüyü yakalamak için zor anlar yaşadı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, polisin takibi sonucunda yakalandı. Polisin motosikletiyle önünü kesip durdurduğu motosiklet sürücüsü, yine kaçmaya çalışınca polis zor anlar yaşadı. Bir eliyle kendi motosikletini tutmaya çalışan polisin, diğer eliyle yakaladığı motosikletliyi bırakmayıp durdurmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, Şekerhane Mahallesi Tevfikiye Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, polisin dur ihtarına uymayan 07 BCC 199 plakalı motosikleti kullanan, ismi henüz öğrenilemeyen 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, polisten kaçmaya başladı. Polisin peşinde olduğu motosikletli sürücü Fatih Sokak'tan Tevfikiye Caddesi'ne çıktığı sırada dengesini kaybederek 07 NA 2896 plakalı Audi marka otomobile çarparak durabildi. Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler kaçan sürücüyü motosikletin devrildiği noktada yakaladı. Ancak motosikletten inmeyen sürücü, trafik polisi motosikletinden inmeden kaçmaya çalışınca,motorize trafik polisinin müdahalesiyle karşılaştı. Bir eliyle kendi motosikletini kontrol etmeye çalışan trafik polisi, diğer eliyle ensesinden tuttuğu motosiklet sürücüsünü bırakmadı. Polisin tutmaya çalışmasına rağmen motosikletin gazına yüklenip kaçmaya çalışan şüpheli, vatandaşların da devreye girmesiyle hareket edemedi. Şüpheliyi bırakmadan motosikletinden inen trafik polisi, yine ısrarla kaçmaya çalışan sürücüyü yere yatırıp etkisiz hole getirdi. Gene takviye ekiplerle gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Alanya Yakalama Polisiye Gözaltı Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor Gizem Memiç evli mi? Survivor Gizem Memiç eşi, sevgilisi kimdir? Survivor Aleyna kimdir? Survivor All Star Kırmızı Takım Aleyna hangi yıl, hangi sezonda yarıştı? Pazar günü fotoğrafçılar açık mı? Pazar günü fotoğrafçılar çalışıyor mu, saat kaça kadar çalışıyor? Roma - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Roma - Inter maçı nereden izlenir? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar dizisi hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor? Galatasaray - Başakşehir maçı kaç kaç? Galatasaray - Başakşehir maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Bugün Galatasaray maçı var mı? 10 Şubat Galatasaray maçı ne zaman, nerede, saat kaçta? B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANABİLİR Mİ? 125 cc motoru B ehliyet kullanabilir mi, 125 cc motor için hangi ehliyet? GALATASARAY – BAŞAKŞEHİR CANLI: Galatasaray – Başakşehir maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray Başakşehir canlı yayın linki! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 10 Şubat Cumartesi Survivor yeni bölüm! Küçükçekmece hangi parti? Küçükçekmece belediyesi hangi partiden? Küçükçekmece belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Galatasaray - Başakşehir maçı ilk 11 belli oldu mu? Galatasaray - Başakşehir kadrosu belli oldu mu? Aziz Yeniay kimdir? AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay biyografisi! Liverpool - Burnley maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Burnley maçı nereden izlenir? Hull City - Swansea maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hull City - Swansea maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title