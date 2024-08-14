Alanya'da Ehliyetsiz Araç Sürücüsüne 90 Bin 420 TL Cezai İşlem

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 defa drift atarak tehlikeli hareketler sergileyen ehliyetsiz araç sürücüsü, jandarma trafik ekipleri tarafından yakalanarak toplam 90 bin 420 lira para cezası kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki kavşakta 33 AES 025 plakalı otomobilin farklı saatlerde 2 defa drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü kamera görüntüleriyle tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda araç ve sürücüsü yakalanırken, şahsın sürücü belgesi olmadığı tespit edildi. Yakalanan şahsa jandarma trafik ekipleri tarafından sürücü belgesiz araç kullanmak ve drift atmaktan ceza uygulanırken, araç sahibine toplam 90 bin 420 TL cezai işlem uygulandı. - ANTALYA