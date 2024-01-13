Alanya'da dron destekli trafik denetimi: 76 sürücüye ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından trafikte seyir halindeyken telefon kullanan sürücülere yönelik dron destekli denetim yapıldı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 12 Ocak Cuma günü merkez çevre yolu üzerinde dron destekli trafik denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde ekipler, seyir halindeyken cep telefonu kullanan 76 sürücüye toplam 114 bin 456 TL cezai işlem uyguladı. - ANTALYA