Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'ya 3 maç ceza

İşte Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'nun cezası
Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu

Özgür Özel'e bir rakip daha çıktı
İsrail ordusunun sağlık çalışanlarını infaz ettiği görüntüler ortaya çıktı

İsrail'in vahşi infazının görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek! Kar uyarısı yapıldı

Bahar beklenirken yağış geliyor! Valilikten İstanbul için uyarı

Alanya'da Drift Yapan Sürücüye Cezayı Jandarma Kesti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü M.A.Ş.'ye 46 bin 392 TL para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Alanya'da drift yapan sürücü kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye jandarma ekiplerince 46 bin 392 TL para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesi içerisinde drift yaptığı belirlenen bir otomobil durduruldu. Yapılan kontroller sonrasında araç sürücüsü M.A.Ş. hakkında drift yapmak suçundan 46 bin 392 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERCAN KURBAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.