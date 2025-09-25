Haberler

Alanya'da Drift Yapan Sürücülere 93 Bin TL Cezai İşlem

Alanya'da Drift Yapan Sürücülere 93 Bin TL Cezai İşlem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma, drift yapan bir otomobil ve bir ATV sürücüsüne toplamda 93 bin 717 TL para cezası uyguladı. Jandarma, tüm vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, Konaklı ve Çıplaklı mahallelerinde drift yaptığı tespit edilen bir otomobil ve bir ATV sürücüsüne toplamda 93 bin 717 TL para cezası uygulandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Son iki gün içinde yapılan kontrollerde, kamu düzenini tehlikeye sokacak şekilde drift yaptığı belirlenen iki sürücüye cezalar kesildi. Yapılan incelemelerde, Konaklı Mahallesi'nde bir otomobil sürücüsünün drift yaptığı görüntülendi. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 47 bin 235 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan Çıplaklı Mahallesi'nde benzer şekilde drift yaptığı belirlenen bir ATV sürücüsüne ise 46 bin 392 TL idari para cezası kesildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

KKTC'de büyük tartışma yaratacak "başörtüsü" iptali
Tutuklanma korkusu yaşayan Netanyahu, ABD'ye farklı bir rotadan gitti

Korku insana neler yaptırıyor
Özgür Özel: İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamazsa en kuvvetli aday Mansur Yavaş

Özel ilk kez net konuştu: İmamoğlu olmazsa en kuvvetli aday...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayalıklarda ağzı taşla kapatılmış 20 günlük bebek bulundu!

Kayalıklarda ağzı taşla kapatılmış 20 günlük bebek bulundu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.