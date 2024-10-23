Üye Girişi
Haberler

Alanya'da Drift Atan Sürücüye Ceza ve Ehliyetine El Koyma

Alanya'da Drift Atan Sürücüye Ceza ve Ehliyetine El Koyma
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da drift atıp trafiği tehlikeye sokan sürücü, motorize trafik ekiplerince yakalandı. Sürücüye toplamda 41 bin 319 lira ceza uygulandı ve ehliyeti 2 yıl süre ile alındı.

Alanya'da drift atıp trafiği tehlikeye sokan sürücü polis ekiplerince yakalandı, ehliyetine 2 yıl süre ile el konuldu.

Emniyet motorize trafik ekipleri, Alanya çevre yolunda bir aracın drift atıp trafiği tehlikeye soktuğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler seyir halindeki 07 BRK 350 plakalı araç sürücüsünü eski hastane kavşağında durdurdu. Yapılan kontrollerde aracın ön plakasının takılı olmadığı ve araçta abartı egzoz olduğu tespit edildi. İncelemeler sonucunda sürücüye drift atmaktan, abartı egzoz takmaktan, araca tescil plakası takmamaktan toplamda 41 bin 319 lira ceza uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 yıl süre ile el konuldu.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa trafik Alanya Hukuk Yaşam

Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

 Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı yaparken taktığı rozet dikkat çekti

 Özgür Özel, 'Kürtlere bir devlet teklif ediyorum' sözlerine açıklık getirdi

"Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözüne açıklık getirdi
Cemal Enginyurt'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki

"Geldiği gün canımı vermezsem Allah canımı alsın"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müsavat Dervişoğlu neden ip fırlattı? Oğuz Kağan rozeti ne anlama geliyor? Devlet Bahçeli'nin taktığı "Oğuz Kağan rozeti" nedir? Savcı Yavuz Engin ne dedi? Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı ne söyledi? 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ücretsiz olacak mı? Müjde Uzman ile Birand Tunca sevgili mi? Müjde Uzman'ın sevgilisi Birand Tunca kimdir? Beşiktaş maçı ne zaman? Lyon- Beşiktaş maçı şifresiz mi? 25 nerenin plakası? 25 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? TABİİ Giriş! 23 Ekim TABİİ bu akşam hangi maçlar var, nasıl üye olunur, ücretli mi? Safiye Soyman kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Safiye Soyman kaç yaşında, nereli? Safiye Soyman biyografisi! Leipzig-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Leipzig-Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Leipzig-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Leipzig-Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.