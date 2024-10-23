Alanya'da Drift Atan Sürücüye Ceza ve Ehliyetine El Koyma

Alanya'da drift atıp trafiği tehlikeye sokan sürücü polis ekiplerince yakalandı, ehliyetine 2 yıl süre ile el konuldu.

Emniyet motorize trafik ekipleri, Alanya çevre yolunda bir aracın drift atıp trafiği tehlikeye soktuğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler seyir halindeki 07 BRK 350 plakalı araç sürücüsünü eski hastane kavşağında durdurdu. Yapılan kontrollerde aracın ön plakasının takılı olmadığı ve araçta abartı egzoz olduğu tespit edildi. İncelemeler sonucunda sürücüye drift atmaktan, abartı egzoz takmaktan, araca tescil plakası takmamaktan toplamda 41 bin 319 lira ceza uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 yıl süre ile el konuldu.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA