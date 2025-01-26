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Alanya'da Drift Atan Sürücüye 67 Bin TL Ceza

Alanya'da Drift Atan Sürücüye 67 Bin TL Ceza
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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma, döner kavşakta drift atan sürücüye toplam 67 bin TL para cezası uyguladı. Sürücü, çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle ceza aldı ve aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri döner kavşakta drift atan sürücüye 67 bin TL para cezası uyguladı.

Olay, Oba Mahallesi Çarşamba Caddesi üzerindeki döner kavşakta meydana geldi. Jandarma ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemesi sonucunda cadde üzerinde drift atan aracın plakasını belirledi. Jandarma ekipleri sürücünün adresine giderek, drift yapmaktan 46 bin 392 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 667 TL, muayenesiz aracı trafiğe çıkarmaktan 2 bin 167 TL olmak üzere toplam 67 bin 236 TL para cezası uyguladı. Ayrıca otomobil 60 gün süreyle trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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