Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Belediye Meclisi başkan vekili seçimleri için toplanacak

İstanbul Valiliği'nden Beşiktaş belediyesi kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan 'Erdoğan' pankartı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan sürpriz adım
Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi

Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım o ülkeden geldi
Katliamları böyle savunmuş! Biden, Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı

Biden Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı! Katliamları böyle savunmuş

Alanya'da Drift Atan Lüks Araca 39 Bin TL Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye sokan lüks otomobil sürücüsüne toplamda 39 bin 439 TL para cezası kesildi. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde sürücünün belgesiz araç kullanması da ceza ile sonuçlandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde trafiği tehlikeye düşüren lüks otomobil sahibine 39 bin TL para cezası uygulandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Mahmutseydi Mahallesi'nde yaptığı denetimlerde, 34 COR 01 plakalı Corvette marka lüks aracın drift atarak trafiği tehlikeye soktuğunu tespit etti. Jandarma ekipleri yapılan incelemelerde sürücüye, drift atmaktan 32 bin 233 tl, sürücü belgesiz sertifika ile araç kullanmaktan 6 bin 439 TL ve trafik güvenliği ile ilgili kural ve yasaklara uymamaktan 690 TL olmak üzere toplam 39 bin 439 TL para cezası uyguladı. Ayrıca araç sahibine ise, sürücüsünün belgesiz sertifika ile aracı kullanmasına izin verdiği için 6 bin 439 TL ceza kesildi.

Öte yandan sürücü, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İstenmeyen gelin kaynanasını sildirdi
img

Akaryakıta yeni zam geliyor
img

70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki

Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki
Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

Cimbom, Hatayspor'a takıldı
Husiler ateşkesten sonra da İsrail'i hedef aldı: 3 kenti vurdular

Ateşkesten sonra da İsrail'i hedef aldılar
Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu

Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL

Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.