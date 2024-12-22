Üye Girişi
Haberler
Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam'da görüştü
Şam'da tarihi kare! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
Şam'daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı
İlklerin zirvesi! Protokoldeki değişim ses getirecek cinsten
İmralı'da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli'den dikkat çeken çağrı
İmralı'da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli'den dikkat çeken çağrı
'Belediye ezanı yasakladı' iddiası ortalığı karıştırdı
"Ezan yasaklandı" iddiası ortalığı karıştırdı

Alanya'da Dereye Uçan Kamyonette Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Alanya'da Dereye Uçan Kamyonette Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kamyoneti dereye uçtu. Olayda 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, 6 yaşındaki kardeşi hafif yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde dereye uçan kamyonette 1 kişi ölürken, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, 12.30 sıralarında Alanya'nın merkeze bağlı Uzunöz Mahallesi Kuzyaka mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim A.(34) kullandığı 07 BGD 342 plakalı Hyundai marka kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle trafo direğine çarpıktan sonra 25 metrelik uçurumdan dere yatağına yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kamyonette bulunan İrem Alanay'ın (9) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonette bulunan Ömer Asaf A.(6) kazayı hafif sıyrıklar ile atlatırken, Kazada durumu ağır olan baba İbrahim A.(34) ise ambulans ile Alanya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kayserispor maçında rekor kırdı!
img

Terör örgütünü kuşattılar! 25 bin kişi, saldırı için emir bekliyor
img

Türkiye'ye yaptırım teklifi ABD Senatosu'nda!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi
Cimbom Kayseri'de gol olup yağdı
Galatasaray maçında olay: Taraftarlar, Muslera'nın arkasından sahaya daldı
Taraftarlar, Muslera'nın arkasından sahaya daldı
Taraftarlar kıyameti kopardı: Beşiktaş'ın logosu değişti
Beşiktaş'ın logosu değişti
Canlı anlatım! Kayseri'de gol yağmuru
Kayseri'de gol yağmuru var! Tempo bir an olsun düşmüyor
ABD, Kızıldeniz'de kendi savaş uçağını düşürdü
ABD'den Kızıldeniz'de tarihi hata
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı! Baba Umut Kardeş intihar etti
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem görüntüleri gündem olmuştu

Son Dakika Haberleri

Kayserispor-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? KAYSERİSPOR GALATASARAY maç özeti! Golleri kim attı? Galatasaray'a verilen penaltı pozisyonu! (VİDEO İZLE) TRABZONSPOR-BODRUMSPOR MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Bodrumspor maçı CANLI,HD, donmadan izleme linki Gaziantep-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? GAZİANTEP ANTALYASPOR maç özeti! Golleri kimler attı? Ömür Akkor kimdir? Ömür Akkor kaç yaşında, nereli? Şef Ömür Akkor'un hayatı ve kariyeri! Çam ağacı süslemek günah mı? Çam ağacı süslemek haram mı Diyanet? Kayserispor-Galatasaray maçı ilk 11'ler! Kayserispor Galatasaray maçı ilk 11'leri açıklandı mı? GÖZTEPE ÇAYKUR RİZESPOR maçı CANLI, HD izle! Süper Lig Göztepe Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Tarih netleşti! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 23 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Gaziantep FK - Antalyaspor maçı CANLI, HD izleme linki! GAZİANTEP FK ANTALYASPOR maçı şifresiz izle
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.