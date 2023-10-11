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Alanya'da denizde kadın cesedi bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Çarşı Mahallesi Galip Dere Plajı'nda denizde hareketsiz bir kadın cesedi bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kadının kimliği henüz tespit edilemedi.